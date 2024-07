Ex Ilva 6 operatori interessati Richiesta Cig per 4 700 lavoratori

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sono sei gliall'acquisto degli stabilimenti dell'ex. Lo ha ufficializzato il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nell'incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi, presieduto dal sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano. Un incontro 'in chiaroscuro', come lo ha definito la Fim-Cisl, perché il numero deiper i quali saràla cassa integrazione è sceso da 5.200 a 4.700. Ma "ancora non basta". Fiom e Uilm, pur ammettendo la necessità della cig che accompagni il piano di riapertura degli altoforni, chiedono "garanzie occupazionali per idi tutti gli impianti". Ma la partita dell'occupazione è ancora aperta, sarà affrontata in un incontro ad hoc domani al Ministero del lavoro.Le due aziende italiane interessate, a quanto si apprende, sono il gruppo Marcegaglia e Sideralba.