Denuncia per Selvaggia Lucarelli | Chiesti 740 000 Euro di risarcimento

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Grazie ad un articolo scritto da, i media si sono occupati del caso di Morgan e della sua ex Angelica Schiatti. Il musicista è stato ricoperto di critiche e due settimane fa ha accusato la scrittrice di incitazione all’odio, aggiungendo che le sarebbe arrivata una sua. Non contento Marco Castoldi ha deciso di querelare anche il giornalista Andrea Scanzi, per le parole che gli ha riservato durante una live. Non solo la doppia querela, pare infatti che Morgan abbia chiesto un enorme. MowMag ha rivelato che la cifra pensata da Castoldi e dal suo avvocato sarebbe di circa 740.000: “Il cantante rilancia e, attraverso il suo avvocato Gianluca Vinci fa sapere di aver chiesto ai due giornalisti, anche solo per avviare la procedura di mediazione e non andare in tribunale, la cifra di 740mila“.