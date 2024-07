Casal di Principe | picchia e minaccia la compagna la Procura lo allontana da casa e città

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024)di. Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dellaconvivente, 40enneto dae dalla. I fatti adi, Caserta, all’esito di un’indagine condotta dalladi Napoli nord. Le investigazioni hanno avuto inizio a seguito della denuncia presentata dalla vittima che, dopo essere scappata dalla propria abitazione, ha raccontato alla polizia di subire, da diverso tempo, continue minacce e percosse, da parte del compagno. La donna ha raccontato che, in diverse occasioni, era statata dal compagno, venendo strattonata e scaraventata a terra, nonché ripetutamente offesa eta. In una circostanza, l’indagato, per futili motivi, l’ha colpita con pugni mentre lei teneva in braccio il proprio figlio, scaraventandola a terra e colpendola anche con ripetuti calci alla schiena.