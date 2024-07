Camion inghiottito dall’asfalto ceduto al porto traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ravenna, 24 luglio 2024 - Questa mattina intorno alle 7 il rimorchio di unè finito in una voragine formatasi per il cedimento dell'asfalto a causa di una perdita d'acqua. L'incidente, che fortunatamente non ha portato conseguenze gravi per ilista, è avvenuto nello svincolo della Classicana all'altezza del centro direzionale di Sapir. Il cedimento è stato causato da una perdita d'acqua del tubo delle condotte che, rompendosi, ha creato la voragine. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha bloccato ilsullo svincolo, oltre ai vigili del fuoco con l'auto gru utilizzata per sollevare il rimorchio e rimuoverlo dalla voragine. Presenti anche i tecnici Hera per chiudere e ripristinare le tubature danneggiate.