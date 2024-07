Zielinski delizioso in Inter-Pergolettese Giudizio parziale i motivi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) Oggi ci sono stati al BPER Training Center i primi passi di Piotrcon la maglia dell’contro la. Ile dipende dalle disponibilità in rosa. RUOLO – Piotrha tirato fuori parte del proprio repertorio in occasione di. Arrivato ad Appiano Gentile il 18 luglio in seguito alle visite di idoneità al Coni e iniziato ad allenarsi assieme a Kristjan Asllani il giocatore è stato mandato in campo già alla prima amichevole in programma. Ha iniziato da titolare proprio con l’albanese e con Henrikh Mkhitaryan, che come sempre è stato decisivo con il primo assist del pomeriggio.ha reso nota anche la maglia che indosserà nella prossima stagione: la numero 7. Ilrimane comunque, perché è stato in campo appena 45 minuti e non nel ruolo dove si muoverà durante l’anno.