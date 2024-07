Ucraina | Nardella vede Chentsov ' Ue attui piano da 50 miliardi per Kiev'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - “E' il primo ambasciatore che incontro qui a Bruxelles dopo la mia nomina a europarlamentare, sono sempre stato onorato di potermi dedicare a sostenere l'anche in virtù dell'antico gemellaggio tra Firenze e, come ho già fatto nel mio ruolo precedente. In qualità di relatore nel Comitato europeo delle Regioni del‘Ukraine Facility' da 50di euro varato dalla Commissione, mi impegnerò ora nel Parlamento affinché questosia attuato e l'attribuzione delle risorse vada di pari passo con le indispensabili riforme che il Governo ucraino dovrà fare in materia di enti locali, giustizia, trasparenza delle procedure”. Così l'europarlamentare Pd e ex-sindaco di Firenze, Dario, che oggi a Bruxelles ha incontrato l'ambasciatore Vsevolod, capo della missionepresso l'Ue.