Trenord già 157 assunti nel 2024 E cerca altro personale | come candidarsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Milano, 23 luglio– Non si ferma la campagna assunzioni di. Nel primo semestre di questo, l’azienda ferroviaria lombarda ha fatto entrare nel proprio organico ben 157 professionisti – di cui 83 persone under 30, dove una persona su tre è donna –, raggiungendo in totale quota 4.781 dipendenti in totale. Numeri positivi e che superano il numero di assunzioni registrate nello stesso periodo nel 2023. E per chi fosse interessato a inviare candidatura, c’è ancora opportunità. Gli ambiti di lavoro Il 57% dei nuoviè entrato inper lavorare a bordo treno,capotreno, macchinista e manovratore. I restanti ingressi riguardano invece le altre aree di competenza,Manutenzione, Commerciale, Assistenza, IT e Data Management, e Supply Chain.