Ritrovata Maserati di Bozzoli in Spagna

(Di martedì 23 luglio 2024) 14.25 La Polizia spagnola ha ritrovato a Marbella ladi Giacomo,il 40enne condannato all'ergastolo per l' omicidio dello zio,avvenuto nel'15 nella fonderia di famiglia, nel Bresciano. Con quell'auto,aveva lasciato l'Italia con la compagna e il figlio, diretto in, 8 giorni prima della sentenza della Cassazione. E' rimasto latitante 11 giorni. Nel frattempo compagna e figlio erano rientrati. Poi,lui è stato catturato nella sua villa a Soiano,nascosto in un cassettone. Mistero sui 50mila euro in contanti che aveva.