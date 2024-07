Previsioni del tempo per il 22 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 luglio 2024) Il 22l’Italia vedrà un mix di condizioni meteorologiche, conrali intensi e allerte meteo in diverse regioni, soprattutto al Sud e nelle aree interne del Centro. Al Nord, invece, si attende un clima più stabile ma con temperature più fresche. Situazione generale Crediti: Elements Envato- VelvetMagIl 22, l’Italia sarà interessata da un sistema di bassa pressione che porterà instabilità atmosferica su gran parte del territorio. La Protezione Civile ha diramato allerte meteo gialle per diverse regioni a causa deirali previsti, accompagnati da forti raffiche di vento e possibili grandinate. Nord Italia Nelle regioni settentrionali, la giornata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi, ma nel corso della mattinata si prevedono schiarite. Le temperature saranno in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, con massime che difficilmente supereranno i 25°C.