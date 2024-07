LIVE Fognini-Van Assche 6-4 5-2 ATP Umago 2024 in DIRETTA | l’azzurro a un game dagli ottavi di finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-AJDUKOVIC NON PRIMA DELLE 21.00 LADI BERRETTINI-KOTOV 5-2 Favoloso il lungolinea di rovescio diimportantissimo tenuto! A-40 Fortunatamente largo il comodo dritto di Vanda buona posizione. 40-40 Esce il dritto del. vantaggi! 40-30 Prima vincente. 30-30 Kick e dritto in cross! Bene! 15-30 Smorzata in rete del, attenzione! 15-15 Torna a prendere in mano il punto Van, affonda di dritto e lo vince. 15-0 Dritto vincente dopo la prima al centro. 4-2 Tiene la battuta Van. 40-30 Prende il comando dalla rispostae mette a segno un altro vincente. 40-15 Servizio e dritto in avanzamento. 30-15 Prima vincente. 15-15 Non risponde di rovescio, fermate tutto!! 0-15 Ennesimo dritto-capolavoro inside in del