Le lunghe notti dei tassisti | File infinite di viaggiatori ci siamo solo noi

(Di martedì 23 luglio 2024) I disagi di questi giorni non riguardanochi deve partire. Anche chi arriva vive sulla propria pelle gli effetti del crash informatico e dei ritardi diffusi. In particolare chi atterra al Marconi nelle ore notturne, quando gli unici modi per raggiungere il centro città sono i taxi o il buon cuore di qualche amico o parente. "I taxi sarebbero servizi ‘complementari’ – spiega il presidente di Cat Marco Carati –: in pratica, però,gli unici a rispondere alla richiesta di turisti e cittadini. Anche a nostro discapito abbiamo più volte chiesto di incrementare mezzi che siano alternativi alle nostre corse. Al momento, però, non se ne vedono". Nelle ore notturne, quando il People mover è fermo, ci sarebbero dei bus sostitutivi.