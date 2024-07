La protesta | | Stop violenze in Bangladesh

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo Roma anche a Siena la comunità di studenti provenienti dalè scesa in piazza per accendere l’attenzione sui massacri che stanno avvenendo nel loro Paese ai danni degli universitari. Da inizio luglio, infatti, gli studenti stannondo contro un sistema di quote per l’accesso alla pubblica amministrazione che riserva il 30% dei posti di lavoro ai figli e ai nipoti dei veterani della guerra di liberazione dal Pakistan. Nel pubblico ci sono quindi solo tremila posti disponibili all’anno. Il 15 luglio è iniziata la repressione dellada parte del governo di Dhaka. "Oltre 300 studenti sono morti infinora, mentre stavano manifestando endo pacificamente contro le quote per i lavori pubblici – ha spiegato Rahat Hossain, rappresentante della comunità di studenti dell’Università di Siena provenienti dal–.