La Piccolotti | Un mistero della destra anche in Italia Subito gelata in studio | Video

(Di martedì 23 luglio 2024) Ora che Joe Biden ha rinunciato a correre nuovamente per la Casa Bianca e, al suo posto, il partito democratico ha scelto di puntare su quella che è la sua attuale vice, cioè Kamala Harris, che prospettive ci sono per una campagna elettorale che cambia radicalmente i connotati e rimescola le carte in vista del voto di Novembre? Di questo si discute a In Onda, il talk di approfondimento politico estivo di La7, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Tra gli ospiti, oltre a Italo Bocchino, c'èElisabettadi Alleanza Verdi e Sinistra: “Io sono convinta che la rinuncia di Biden apra tutta un'altra partita, parte un'altra campagna elettorale. È vero che sarà difficile e l'esito non è scontato, ma la Harris può mettere in campo alcuni elementi sia identitari sia politici che possono sparigliare una partita che sembrava con Biden già persa.