Io sono nessuno 2 | una famosa star ricoprirà il ruolo dell’antagonista

(Di martedì 23 luglio 2024) La candidata all’Oscar Sharon Stone è stata scelta per interpretare l’antagonista nel prossimo capitolo di Io, film action del 2021 di Il’ja Najšuller, con protagonista Bob Odenkirk. Il primo capitolo è stato, sorprendentemente, un grande successo, con l’83% di riscontri positivi da parte della critica e il 94% dal pubblico su Rotten Tomatoes, il che ha contribuito a spianare la strada per un sequel. Secondo The Hollywood Reporter, Stone è stata scelta per ildel villain principale, sebbene non siano stati confermati altri dettagli sul suo personaggio o sulla trama. Odenkirk riprenderà ildi Hutch Mansell/”” del primo film.