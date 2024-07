In regìa potrebbe arrivare Fiordilino I viola Amatucci e Distefano più vicini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) La Reggiana è alla ricerca di un regista da schierare davanti alla difesa e l’ultima idea porta il nome di Luca. Classe ’96, di proprietà del Venezia, ma nella scorsa stagione alla Feralpisalò (34 presenze e 1 assist) non rientra nei piani dei lagunari ediventare un’opportunità molto interessante viste le esigenze dei granata. Si tratta infatti di un giocatore affidabile, con meno ‘inventiva’ rispetto a Calò (finito al Cesena per una cifra vicina ai 400mila euro), ma che ha già all’attivo 172 presenze in Serie B e 15 in Serie A.essere quindi un buon rinforzo se si considera anche il rapporto ‘qualità-prezzo’ con il Venezia chedare al giocatore – grande protagonista nell’anno della promozione con mister Zanetti - una buonuscita e poi permettergli di firmare con la Reggiana un contratto pluriennale.