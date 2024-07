Il ‘Titanic’ del pianeta terra E l’orchestra continua a suonare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Tifoni distruttivi, incendi indomabili e la colonnina di mercurio che ormai abbatte record anno dopo anno, in una vera e propria escalation. Eventi climatici senza precedenti si stanno abbattendo sul, gridando un’emergenza che non è più negabile. "Ma l’emergenza climatica viene sempre dopo altre emergenze" sostiene lo scrittore e il drammaturgo fiorentino Stefano Massini. "Titanic, ilaffonda ma l’orchestrina" è la performance tra giornalismo, storytelling e musica che lo vede al fianco del giornalista Corrado Formigli. Dopo aver superato il traguardo delle duecento puntate insieme a "Piazzapulita", i due sono in giro per l’Italia per portare l’attenzione sulla crisi climatica e sulle regole, se esistono, per evitare al Titanic l’impatto con l’iceberg.