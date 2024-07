Il Renate ne rifila 4 ai disoccupati brilla Di Nolfo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Quattro reti nella prima sgambata stagionale del. Contro la Social Football Academy, una selezione di giocatori (dilettanti e professionisti) in cerca di squadra, termina 4-1 a favore delle pantere che ancora per tutta questa settimana si tratterranno in altura a Piazzatorre, in Valseriana. Domenica, prima dello “sciogliete le righe“ per un paio di giorni di riposo, si sale di livello contro il Villa Valle, formazione di Serie D. A segno contro i ““ già Bocalon, il giovane classe 2005 Lorenzo De Leo e le new entry Mazzaroppi e soprattutto Di, uno degli elementi che in questi primi giorni di ritiro ha maggiormente impressionato.