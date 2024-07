Cessioni Inter svolta Dumfries e la decisione su Arnautovic

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di martedì 23 luglio 2024) Ledell’rappresenteranno un capitolo fondamentale in vista delle prossime strategie di mercato della compagine nerazzurra. Attenzione alle decisioni suIl calciomercato dell’si prepara a decollare in maniera definitiva in vista del mese di agosto. Definiti gli acquisti a parametro zero di Taremi e Zielinski, i nerazzurri potrebbero valutare l’affondo su un nuovo centrale difensivo, soprattutto dopo le condizioni fisiche di Acerbi, leggermente altalenanti. Sfumato Cabal, il quale ha detto sì alla Juventus, Marotta e Ausilio potrebbero dirottare le loro attenzioni su R. Rodriguez. Ledell’potrebbe stravolgere le prossime settimane di calciomercato (LaPresse) SerieAnews.comL’ex Torino arriverebbe in nerazzurro con il ruolo di vice Bastoni, ma ad oggi non esistono conferme concrete sulla possibile trattativa.