Campione di nuoto salva un 12enne

(Di martedì 23 luglio 2024) BOFFALORA D’ADDA (Lodi) "Ho sentito gridare aiuto e ho visto il ragazzino che si sbracciava. Ho capito che non c’era tempo per riflettere. Così mi sono buttato nel fiume, ho nuotato controcorrente. La corrente del fiume era veramente forte, ma non c’erano alternative: era stremato e stava perdendo le forze. L’ho abbracciato, l’ho tranquillizzato, e sono riuscito a portarlo sulla riva opposta facendomi trascinare dalla corrente". Federico Vanelli, 33 anni, olimpionico delin acque libere, tesserato delle Fiamme Oro, pluripremiato ai mondiali (bronzo nel 2017), spiega i momenti concitati in cui venerdì pomeriggio è riuscito are la vita a un dodicenne residente in zona che stava annegando nel tratto lodigiano del fiume Adda. Vanelli non avrebbe nemmeno dovuto essere lì in riva al fiume, "sono arrivato all’ultimo dopo l’invito di un amico", dice.