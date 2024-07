Cambio sesso Pro Vita Famiglia | Consulta nega riconoscimento giuridico di un terzo genere non binario Brandi | Corte conferma illegittimità carriera alias nelle scuole

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) (Adnkronos) - Proesprime soddisfazione per la sentenza con cui oggi laCostituzionale hato la possibilità di riconoscere nei Tribunali una presunta terza identità sessuale “non binaria”, cioè né maschile né femminile, nel caso di una rettifica giudiziaria di attribuzione di. LaCostituzionale ricorda, giustamente, che la natura binaria della sessualità umana (uomo-donna) caratterizza i più disparati ambiti del vivere sociale disciplinati dall'ordinamento, come il diritto di, del lavoro, dello sport e dello stato civile, e che quindi ilper via giudiziaria di un presunto“non” sconvolgerebbe l'intero sistemae sociale italiano in modo tanto pervasivo da non essere compatibile con i poteri e le attribuzioni dellaCostituzionale né di qualsiasi giudice.