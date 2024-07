Bomber all’Arezzo torna di moda anche Butic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) di Luca Amorosi AREZZO Se c’è un’indicazione che può aver dato la sgambata in famiglia di Rigutino, questa riguarda ciò che manca nell’organico attuale e da ricercare sul mercato, aperto ancora per più di un mese. Lo ha dettoTroise al termine della partitella: c’è la volontà e la necessità di avere sana competizione in ogni ruolo, che si può ottenere solo integrando la rosa in certe zone di campo. In difesa, ad esempio, come terzini sono stati schierati da una parte i possibili titolari, Coccia a sinistra e Montini a destra, mentre dall’altra Maloku e il classe 2003 in prova Ferraro, un recente passato nelle giovanili amaranto prima di due anni in D nel Lazio. Il 2005 Bigi, invece, è rimasto a riposo. In rosa c’è poi Zona, che però è in uscita ed è stato provato nel tridente.