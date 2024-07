Wta Palermo 2024 Zheng trionfa di nuovo | Ho imparato che sulla terra serve pazienza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) “In effetti sembra un po’ di aver rivissuto la finale dello scorso anno contro Paolini. La Muchova è stata un’avversaria ostica, non si arriva in finale al Roland Garros per caso”. Lo ha detto Qinwenin conferenza stampa dopo la vittoria per il secondo anno consecutivo del torneo Wta di: “Doposono andata in finale agli Australian Open, dopo però ho avuto un periodo in cui non ho avuto molta voglia di combattere. Aho ritrovato la mia combattività. Nel tennis non basta solo il fisico e la potenza, bisogna essere volitivi e focalizzati,una condizione fisica e anche mentale. Prendete Paolini: compensa un fisico e una potenza non eccezionale con una condizione mentale e un approccio al gioco straordinari”. Sull’andamento del match: “Non è stato per nulla facile nel primo set, ho iniziato in modo difficile.