Twisters supera tutte le aspettative esordio devastante al box office USA con oltre 80 milioni

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tutti pazzi per i tornado di, la massiccia campagna promozionale ha reso il sequel del cult anni '90 una hit al botteghino USA.fa irruzione al botteghino americano con unndo gli 80,5di incassi in 4,151 sale e segnando la notevole media per sala di 19.392 dollari. Il film, sequel standalone del cult degli anni '90 con Helen Hunt e Bill Paxton, secondo le proiezioni si sarebbe dovuto fermare a circa 50, ma la pellicola che vede Daisy Edgar-Jones, Glen Powell e Anthony Ramos nei panni di tre cacciatori di tornando in difficoltà al centro di una serie di tempeste in Oklahoma ha fatto breccia nel cuore del pubblico americano e si accinge a diventare un vero