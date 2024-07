Time Bandits Lisa Kudrow nella nostra intervista | Una serie che ha soddisfatto la mia voglia di viaggiare

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024)e Kal-El Tuck ci raccontano l'esperienza, ironica e avventurosa, in, la nuovadi Apple TV+ creata da Taika Waititi con Jemaine Clement e Iain Morris adattando il film cult di Terry Gilliam. In catalogo dal 24 Luglio. Abbiamo più volte parlato del lavoro fatto da Apple per comporre il catalogo della sua piattaforma streaming, fatto di ricerca e qualità, di grandi nomi e splendide idee, di un Production Value sempre evidente e considerevole. Un tipo di titolo che a oggi ancora mancava su Apple TV+ è forse proprio quello in arrivo il 24 Luglio, che sa attingere al passato per proporre qualcosa di nuovo e originale:è infatti adattamento del film cult di Terry Gilliam del 1981, I banditi del tempo, ma inevitabilmente rivisto ed espanso nel passaggio alla serialità a opera di Taiki Waititi,