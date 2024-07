Terza Categoria Nasce il Real Sassoferrato 2024 2025 spazio ai talenti locali

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tante conferme e nuovi volti per il, che dopo aver scelto il giovane Andrea Santini come allenatore, ha completato la rosa inserendo sei nuovi innesti, con l’obiettivo di migliorarsi sempre di più, 22 luglio- C’è tanta voglia di ripartire in casa, che dopo aver chiuso lo scorso Girone C dia metà classifica sta costruendo la nuova squadra in vista della prossima stagione. I neroverdi hanno infatti confermato addirittura 24 giocatori della rosa dello scorso anno, rinforzandola con sei nuovi innesti importanti sotto la nuova guida tecnica.