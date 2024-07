SHEIN è pronto ad aprire un nuovo pop-up store in Italia | i dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Unpop-upper scoprire le novità firmatesta per approdare in una delle località balneari più belle d’. Ecco dovetorna a Pescara con un, incredibile pop-upche farà felici tutti gli amanti del brand di moda, lifestyle e beauty. Dal 24 al 28 luglio, il famoso marketplace animerà infatti le vie di Pescara e darà la possibilità di vivere un’esperienza di shopping unica, ma soprattutto fisica. Non è la prima volta chefa tappa in: il pop-up tour del brand di moda e lifestyle ha infatti già animato le principali cittàne, come Milano, Torino, Napoli, Roma e Catania proponendo temporaryesperienziali con una selezione di proposte cool e varie attività di intrattenimento.