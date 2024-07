Queste immagini satellitari della costa di Dubai non smentiscono l’innalzamento dei mari

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il 2 giugno 2024 è stato pubblicato un video su Facebook che mostrerebbe «l’aumento apocalittico del livello del mare sulladicausato dal “cambiamento climatico” tra il 1984 e il 2022». Nel video si vede una sequenza diche rappresentano ladinell’arco di 38 anni, e la costruzione delle isole artificiali Palm Islands. Il commento ironico dell’autore del post sta a indicare che non vi è alcun segno di inondazioni costiere. La conclusione che ne viene tratta è che i media e la scienza mentirebbero riguardo al cambiamento climatico in quanto non c’è traccia deldel livello del mare. L’analisi del video è fuorviante e veicola una notizia falsa.