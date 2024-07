Primi studenti laureati in Intelligenza Artificiale i corsi all’Università di Milano-Bicocca e Università di Pavia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Prime lauree in. Questa mattina, all'disi sonodel corso di laurea magistrale in "Artificial Intelligence for Science and Technology". Si tratta di Antonio Balordi, Lorenzo Brevi, Gabriele Canesi, Davide Mor, Alberto Maria Mosconi, Fabio Turchetta e Francesco Valli. Un traguardo prestigioso per loro e per il progetto di didattica interateneo orientato all', avviato nel 2021 in collaborazione con l'degli Studi die l'di. Sempre oggi, all'di, si sonoanche iottodella laurea triennale. Questi i loro nomi: Amelia Bertolaso, Dario Carretta, Virginia Carugno, Matteo Giorgi, Cedric Liam Landsmeer, Andrea Lolli, Mattia Moro e Lorenzo Uttini.