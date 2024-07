Porte aperte all’Università giornata per le future matricole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’Università di Macerata apre leai futuri studenti e alle loro famiglie con gli open day di luglio e agosto: due appuntamenti – domani e martedì 27 agosto – per conoscere l’ateneo, le novità dell’offerta formativa e ricevere informazioni sulla Scuola di studi superiori, i programmi di mobilità all’estero, servizi, procedure, scadenze, borse di studio e benefit, attività sportive e ricreative Saranno presentati sia i corsi di laurea triennali e a ciclo unico sia i corsi magistrali per chi ha già una laurea di primo livello Gli incontri si svolgeranno dalla mattina a turni divisi per Dipartimento nel cortile di via Garibaldi 20 e nell’adiacente Orto dei Pensatori, con ingresso da vicolo Illuminati. Per partecipare, basta prenotarsi sul sito www.unimc.it/openday. Dalle 9 fino alle 19.45 si susseguiranno le presentazioni dei corsi.