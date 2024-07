Pnrr Italia Meloni sulla spesa complessiva | È salita a 51 miliardi di euro ora non rallentiamo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 22 luglio 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaè intervenuta alla Cabina di regia per ilsottolineando che lasostenuta fin qui dall’“èa oltre 51die il 92 per cento delle misure sono state regolarmente attivate”. La premier ha inoltre illustrato la “fotografia attuale dell’avanzamento procedurale e finanziario” del Piano nazionale di ripresa e resilienza ottenuta con “l’allineamento della piattaforma Regis con il reale stato di attuazione del”. L’attenzione, per la leader di Fratelli d’, deve rimanere alta per permettere la non facile e immediata messa a terra degli investimenti.e i dati diNel corso della Cabina di regia, la presidente Giorgiaha anche fornito dei dati relativi alle gare collegate alche fin qui sono state attivate.