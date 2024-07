Pistoiese con il giusto mix per vincere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nello scegliere i giocatori necessari per allestire una squadra che lotti per i vertici della classifica non possono mancare, nella lunga lista di ingredienti, il dna vincente e l’attaccamento alla maglia. Anche perché è risaputo cheaiuta ae che, soprattutto nelle categorie dilettantistiche, per conquistare un campionato serve un mix di qualità umane parimenti importanti alle abilità calcistiche. Da questo punto di vista lasta facendo le cose in grande e non è un caso che il direttore sportivo Taibi si sia affidato ad un maestro della categoria come Domenico Giacomarro. L’esperto allenatore siciliano ha infatti vinto svariati campionati in carriera, sia in Eccellenza, con la Pro Vasto, che in Serie D con Vittoria, Potenza, Paganese, Picerno e Team Altamura.