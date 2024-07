Pink Floyd Legend | live a Roma

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo il grande successo dellaWeek al Teatro Olimpico con più di 7000 spettatori, itornano nella Capitale il 25 luglio 2024, con 50 Years of: 50 anni di “Greatest hits”, condensati in oltre due ore di musica, sul palco di Rock in. Iriproporranno tutti i più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luci e laser. La formazione italiana, riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei, è composta da Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso, voce) ed Emanuele Esposito (batteria).