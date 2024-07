Per la difesa dell’Inter riemerge un nome! Nuovo vantaggio ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) In casa Inter continua la ricerca al prossimo braccetto mancino.un, mai uscito dai radar della dirigenza.– Ad oggi il mercatoruota intorno al prossimo braccetto difensivo di sinistra: ossia al vice Alessandro Bastoni. Come riferisce il Corriere dello Sport, tra le tante piste sondate dal club nelle ultime settimane, ne stando con forza una: quella che porta a Ricardo Rodriguez. Lo svizzero, svincolato dopo gli anni al Torino, è un profilo che alla dirigenza e a Simone Inzaghi non dispiace. Certo, ci sarebbe da convincere Oaktree, poco incline ai giocatori over 30. Ma lo svizzero, 32 anni il prossimo 25 agosto, ha unfattore dalla sua parte: il recupero anticipato di Tajon Buchanan.