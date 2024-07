Deadpool & Wolverine | su Amazon è possibile preordinare i Funko POP tematici del film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024) In attesa dell'uscita di, vi segnaliamo che suè attualmentePOPdel. L'attesa nei confronti dell'uscita al cinema diè tantissima, come anche la curiosità nei confronti di un progetto che si è fatto attendere per un bel po' di tempo, solleticando mano a mano la curiosità dei fan di entrambi i personaggi al suo centro. È proprio dall'incontro di questi due che si origina l'originalità creativa e del tutto inaspettata ad attrarre al cinema, giocando proprio sui caratteri apertamente contrastanti di entrambi, praticamente agli antipodi per certe cose, e simili per altre. Una cosa, però, è certa, l'amore dei fan sia perche perè qualcosa