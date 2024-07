Trovata fossa comune in Messico oltre 700 resti umani rinvenuti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) Le autorità dello Stato messicano di Chihuahua hanno fatto una scoperta allarmante nel municipio di Madera, trovando700in unaclandestina. Questo ritrovamento segna uno dei più gravi episodi di violenza e abusi dei dirittinella regione, già nota per le sue gravi problematiche legate alla criminalità organizzata.Leggi anche: Bombardieri americani vicino al confine artico, i caccia russi si alzano in volo: “Respinti” Il ritrovamento La scoperta è avvenuta dopo che il personale della Commissione di ricerca locale ha identificato una zona di “alterazione termica” nel terreno, segno di un precedente rogo. Il team di investigatori ha subito avviato le indagini, che hanno portato al ritrovamento di numerosiosseie di vari indizi non biologici. L’area in cui è stata scoperta lasi estende su7.