Tour de France Tadej Pogacar ha chiuso i suoi tre mesi perfetti in una stagione perfetta

(Di domenica 21 luglio 2024)ha vestito la maglia gialla sul podio finale delde2024 mentre il cielo iniziava a velarsi di rosa, in quel momento esatto che il giorno inizia a lasciare il posto al tramonto. E non poteva andare diversamente. Questi tredi una, di quelle delle quali si parlerà a lungo, per sempre, perché non succede spesso, anzi succede quasi mai, che un corridore riesca a vincere Giro d’Italia edein una stessali ha chiusi sulla Promenade des Anglais di Nizza. Al termine di trentatré chilometri e settecento metri a cronometro, gli ultimi di questodeedizione 2024,è ora ufficialmente a livello di Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche, Miguel Indurain e Marco Pantani.