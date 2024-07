TNA | Hebner rifiuta lo Screwjob e Bailey vince l’X Division Title

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 luglio 2024) A Slammyversary, PPV della TNA tenuto a Montreal, Canada,si aggiudica il titolo della Xbattendo Mustafa Alì. Le interferenze, in favore di quest’ultimo, hanno minato sin da subito la vittoria di Mike, il quale, nonostante tutto, è risuscito a portare a casa un risultato insperato. Complice di ciò, neanche a dirlo, l’arbitro della contesa, Earl. In realtà, il leggendario arbitro, non era preposto a dirigere la contesa, ma ne è subentrato alla direzione dopo che quello ufficiale era stato messo fuori gioco. C’è sempre tempo per la Redenzione Non appena la contesa era fuori controllo, Alì si è servito di una sedia per soverchiare l’avversario. In questo momento, accolto dal solito coro “Hai fregato Bret!” (Chiaro riferimento al famosodi Montreal ai danni del canadese), è sopraggiunto sul ring.