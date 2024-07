Sleepy Joe come Wojtyla ostaggio del cerchio magico | il retroscena di Bisignani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) Caro direttore, Biden alla Casa Bianca è diventatoquando,del suopolacco, in articulo mortis gli fecero firmare trenta nomine di vescovi tra i quali quello africano di Bangui, con più mogli. Nomine in gran parte annullate poi da Benedetto XVI. A Washington, famiglia e staff del presidente hanno lavorato sottobanco, fino all'ultimo, per una soluzione analoga, in un clima da "tutti contro tutti", ognuno con lo stesso obiettivo: non perdere potere. Ma poi arriva il Covid, quasi un segnale divino, la scusa migliore per non perdere la faccia.