Rimini querela gli odiatori web | Il nostro mare è pulito

(Di domenica 21 luglio 2024), 21 luglio 2024 – Passino gli sfottò sul, ma quando si passa il limite servono gli avvocati. Per il sindaco del Comune di, Jamil Sadegholvaad, quel limite è stato oltrepassato e ora "ho già attivato gli uffici per definire una causa civile contro una pagina Facebook, ovviamente originata in un’altra regione affacciata sul, che vaneggiava di problemi ovviamente inesistenti". Le attenzioni del municipio si sono concentrate sulla pagina ‘Le solite stories’. Qui si incontra un video che non fa sconti al. Mucillagini a coprire la superficie dell’acqua, termini poco lusinghieri, ma soprattutto alcune parole che al sindaco non vanno proprio giù. Si parla di un“coinvolto in una emergenza ambientale a causa della presenza di rifiuti inquinanti lungo la costa’’. È questo il limite a cui si riferisce Sadegholvaad.