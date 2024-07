Manca sangue Appello dell’Avis per le donazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) C’è una grave carenza diin particolare per i gruppi A e 0. Con lo svuotamento delle città per le ferie, il rischio di non avere più scorte per malati o emergenze è elevato, tanto che la presidente della sezione ripolese di Avis Irene Nardella lancia unaccorato. "Prima di partire donate il: è un piccolo gesto che può davvero salvare una vita". La richiesta è ai donatori assidui, per tornare a un centro come quello di Ponte a Niccheri prima di fare le valigie, ma anche a nuovi donatori, che vogliano sperimentare questa forma di sostegno concreto che fa stare bene e fa bene anche a se stessi. "Siamo in una vera e propria emergenza, che ha gravi ripercussioni sull’attività degli ospedali, sia per interventi importanti come i trapianti sia per l’assistenza ordinaria di pazienti che necessitano di trasfusioni": spiega la presidente di Avis.