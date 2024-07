I conti in tasca alle università I numeri veri del finanziamento pubblico

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 luglio 2024) Dpolemiche al ragionamento sulle cifre reali. In questi giorni ha impazzato lo scontro tra rettori e ministero dell’sull’attribuzione delle risorse legate al Fondo diordinario. Pochi minuti prima della riunione tra la Crui e il ministro Anna Maria Bernini, l’altro giorno, sono state diffuse delle cifre – poi smentite da fonti Mur – secondo le quali le risorse a disposizione quest’anno sarebbero state drasticamente più basse rispetto a quelle dello scorso anno. Non è bastata la reazione, pressoché immediata del ministero, per placare gli animi. Più della ragionevolezza poté la chiusura. Dunque, riunione saltata e polemiche a non finire consumando una contrapposizione che –alla mano – non ha ragione di esistere.