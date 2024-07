I condannati ai compromessi di Bruxelles

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Lega e Forza Italia ieri hanno fatto a sportellate sul voto in Europa, la conferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione e il peso dei partiti nelle decisioni dell'Unione. Buono per farci dei titoli, inutile sul piano politico. Trasferire i cavoletti disul menù dove domina la carbonara di Roma è un errore che qualsiasi chef evita, le regole delle due cucine sono diverse: nel Parlamento europeo le maggioranze si formano sulla base di programmi che di volta in volta vedono le alleanze scomporsi e ricomporsi.