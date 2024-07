Hotel diffusi | dove ogni stanza è una casetta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 luglio 2024) Il comfort di uno chalet personale, con i servizi di una struttura di lusso. Spa con vista, ristoranti stellati, privacy e immersione totale nella natura. Giro d’Italia nei borghi dedicati alla nuova ospitalità. Ci si sta bene, hanno un che di familiare, comunicano lo spirito del luogosi trovano più del classico. Hanno un cuore, per la comune gestione, e unità di accoglienza sparse nel raggio massimo di 200 metri. Sono nati (non tutti lo sanno) in Friuli, dopo il terremoto del 1976, per ridare vita a borghi distrutti. Hanno un padre, Giancarlo Dall’Ara, fondatore e presidente dell’Associazione nazionale alberghi(Adi). Costituiscono un format di successo, esportato in vari Paesi. Partiamo dal Trentino per raccontare le nostre impressioni su alcune strutture di qualità.