F1 la McLaren ha riaperto davvero il Mondiale? Forse più il costruttori che quello piloti

(Di domenica 21 luglio 2024) Tutto secondo pronostico, o quasi, nel Gran Premio d’Ungheria. Lasi era proposta come l’auto da battere e ha confermato la propria superiorità, centrando una splendida doppietta. Non fortunosa, come quella conseguita a Monza nel 2021, bensì pienamente legittima. Tale dinamica non si presentava da tempo immemore. Non ci si aspettava, però, che fosse Oscar Piastri a vincere la gara. L’australiano ha preceduto il più quotato Lando Norris nonostante abbia patito un undercut cammin facendo. Non ha riguadagnato la testa grazie a un sorpasso, bensì tramite un palese ordine di squadra. Una situazione che denota come il team non abbia assolutamente pensato al. Si sono sacrificati 7 punti che Norris aveva conquistato sul campo. Il perché o il percome di questa politica interna non è (ancora) dato a sapersi.