F1 GP Ungheria Leclerc | Il podio era possibile il passo c’era

(Di domenica 21 luglio 2024) Il ferrarista Charles, ha parlato della sua gara al Gp d’ai microfoni di Sky Sport: “Penso che ilera, il. Non dobbiamo dimenticare che siamo a Budapest dove sorpassare è difficile. Però non lo so. Ho avuto la sensazione che se rimanevamo fuori con Max magari ci poteva aiutare dopo. Alla fine però è andata così, abbiamo preso la posizione su di lui”. “L’anno scorso eravamo in una situazione che avevamo soluzioni per mettere a posto subito la macchina. Ora no. Dovremo aspettare un po’ per vedere quest’anno miglioramenti. In macchina non abbiamo soluzioni immediate”, ha chiuso il pilota monegasco. F1 GP: “Ilera, il” SportFace.