Estate senza eventi Protestano i locali

(Di domenica 21 luglio 2024) Dopo la protesta dei gestori diper un’povera di, la giunta Fiordelmondo incontra gli esercenti e prova a coinvolgerli per il cartellone dinatalizi. Un confronto lungo e a tratti aspro andato in scena martedì in comune, presenti gli assessori Luca Brecciaroli Emanuela Marguccio e le associazioni Jesi Città da Vivere e JesiCentro. I gestori deihanno protestato per la mancanza didi richiamo e per le famiglie nelle piazze del centro storico in riferimento agli ultimi due anni sia d’che nel periodo natalizio. Gli amministratori hanno spiegato di aver costruito un cartellone più di nicchianomi risonanti, commerciali o di grandi richiamo per una scelta politica.