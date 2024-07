Crumble di prugne | profumatissimo e delicato

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 21 luglio 2024) Ildiè un dolcee molto appagante. È semplicissimo da realizzare, ma per una resa da manuale, prediligiamo sempre frutta biologica o a chilometro zero, meglio ancora se dell’orto. Levanno prima macerate in una miscela di zucchero, limone e cannella. Acquisiscono così un sapore dolce e invitante. Nel mentre, prepariamo il nostro impasto granuloso. In tutto, impiegheremo meno di venti minuti e potremo infornare la nostra torta croccante sbriciolata. Serviamola tiepida, è straordinaria e scioglievole, ma si apprezzare anche fredda.