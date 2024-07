Auto moderne e storiche Al via la Sarnano-Sassotetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Il Trofeo Scarfiotti ha acceso i motori con i due turni di ricognizione per le vetturepartecipanti al Campionato italiano velocità montagna e le vetture del Trofeo storico L. Scarfiotti per la gara Civsa, con l’assegnazione prevista del 13° Memorial Giovanni Battistelli. Sui 9.927 metri del percorso fino ai protagonisti hanno preso le misure per la gara di oggi. Il miglior crono è stato dal solito Simone Faggioli su Nova Proto NP01. Oggi in gara i protagonisti si contenderanno i punti per il Campionato Italiano Montagna Nord e Sud e i piloti delleper il Civsa. Un numeroso pubblico ha già preso parte alla giornata di prove e si aspetta il pienone per oggi. Salita unica per tutti con il via dellealle 9 ed a seguire, orario indicativo 10:30, la gara delle