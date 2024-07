VIDEO Tour de France 2024 l’arrivo della ventesima tappa | quinto assolo di Tadej Pogacar sul Col de la Couillole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)vince anche ladelde, esultando per la quinta volta in questa edizioneGrande Boucle. Oggi lo sloveno è stato portato in carrozza fino alla volata finale, dove non ha avuto problemi a sbarazzarsi di Jonas Vingegaard, restituendo così al danese la sconfitta di qualche frazione fa, quando addirittura sembrava potersi riaprire la corsa alla maglia gialla. Pirenei prima e Alpi poi invece hanno incoronato l’alfiereUAE Team Emirates, che domani nella cronometro finale dovrà solo gestire un vantaggio abissale. La corsa è esplosa subito Col de Braus, quando scatti e contro scatti di nomi importanti hanno portato subito il gruppo a sgranarsi parecchio. UAE Team Emirates che inizialmente tiene sotto controllo la situazione, salvo poi lasciare il via libera alla fuga con Marc Soler tra gli attaccanti.