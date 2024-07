Tajani-Salvini botte da orbi dopo il voto su von der Leyen | Patrioti irrilevanti noi arriveremo al 20% Lui con Verdi e sinistre per una poltrona

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 20 luglio 2024)ilal Parlamento europeo su Ursula von der, Lega e Forza Italia paiono sempre più lontane: su due pianeti opposti, pur condividendo la stessa coalizione di governo a Roma e in molte Regioni. Oggi è stato il leader di Fi Antonioa passare all’incasso – dal suo punto di vista – delin Ue. Aprendo un nuovo match a distanza con il Carroccio. «Qualcuno dice che abbiamo votato come Schlein e i, potrei dire che chi ha votato no ha votato come Salis e Conte. Ma sarebbe una risposta puerile», ha detoparlando all’evento “Anuman2024”. Piuttosto, è la linea, «noi abbiamo fatto una scelta coerente, la von derè stata eletta da un congresso, abbiamo sempre detto che avremmo votato per lei. Il programma di von Der, del Ppe e di FI sono praticamente sovrapponibili.